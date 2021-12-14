Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta dün oynanan iki karşılaşma ile geride kaldı. Bu hafta oynanan 10 maçta 39 gol atılırken 3.9 gol ortalaması yakalandı.

Şampiyonluk parolası ile sezona başlayan Galatasaray, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 1-0 yenilerek Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıkardı.

Fenerbahçe ise Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup olarak liderlik yarışında büyük yara aldı.

Bu hafta oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 7 galibiyet alırken, 3 maçta ise deplasman ekipleri sahadan 3 puanla ayrıldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe, geri düştüğü müsabakada 2 kez rakibini yakalasa da sahadan 3-2'lik skorla mağlup ayrıldı.

Bu sonuçların ardından lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde olan Fenerbahçe 5, 16 puan gerisinde bulunan Galatasaray ise 9. sıraya geriledi.

[Fotoğraf: İHA]

Haftanın olayı: Trabzonspor'un yenilmezlik unvanı sona erdi

Lider Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. 15 haftada aldığı 12 galibiyet 3 beraberlik ile 39 puan toplayan bordo-mavili ekip, namağlup unvanını Antalya deplasmanında bıraktı.

1-0 öne geçtiği karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Trabzonspor, bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

[Fotoğraf: AA]

Antalyaspor mağlubiyetiyle birlikte Trabzonspor'un ligdeki geçtiğimiz yıldan bu yana süre gelen 27 maçlık namağlup serisi de bitmiş oldu.

Bordo-mavili ekip Abdullah Avcı yönetiminde son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmuştu.

O karşılaşmanın ardından oynadığı 27 maçta 16 galibiyet 11 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Antalyaspor karşısında serisini devam ettiremedi.

Konyaspor ve Başakşehir zirve takibi sürüyor

Bordo-mavililerin puan kaybettiği haftada deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen ikinci İttifak Holding Konyaspor, 30 puana yükselerek liderle puan farkını 9 puana indirdi.

[Fotoğraf: AA]

Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nun getirilmesinden sonra hiç mağlup olmayan Medipol Başakşehir ise Kasımpaşa'yı 2-1 yendi.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde 8. maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik elde etti ve çıkışını sürdürdü. Puanını 28'ye yükselten Başakşehir haftayı 4. sırada tamamladı.

[Fotoğraf: AA]

Beşiktaş galibiyet özlemini dindirdi

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yolları ayrılan Beşiktaş, ligde 5 maç sonra galibiyet elde edebildi.

Ligdeki son galibiyetini 10. haftada Galatasaray'ı 2-1 yenerek alan siyah-beyazlı ekip, 16. haftada Yukatel Kayserispor'u 4-2 mağlup etti ve 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Beşiktaş, bu süreçte 4 yenilgi ve bir beraberlik alabilmişti.

Lider Trabzonspor ile puan farkını 15'e indiren Beşiktaş, Galatasaray'ı geçerek 7. sıraya çıktı.

[Fotoğraf: AA]

8 gollü maçta kazanan Alanyaspor

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanyaspor, sahadan 6-2 galip ayrılarak iki maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi başardı.

Bu sonucun ardından Malatyaspor, tarihinde ilk kez bir Süper Lig maçında 6 gollü bir mağlubiyet yaşadı. Karşılaşmanın ardından Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, tribünlere giderek sonuçtan dolayı taraftarlardan özür diledi.

Maç sonunda yaptığı açıklamada ise Rumen teknik adam, yönetime bir transfer listesi verdiğini ve bu transferlerin gerçekleşmesi halinde takımı ligde tutabileceğini aksi halde takımda daha fazla kalamayacağını ifade etti.

[Fotoğraf: AA]

Altay'dan tatsız açılış

Altay, yeni stadında Atakaş Hatayspor'u konuk etti. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda ilk maçına çıkan İzmir ekibi, sahadan 2-1 mağlup ayrılarak taraftarlarına galibiyet hediye edemedi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasretini 9 maça çıkaran siyah-beyazlı ekip, bu süreçte 3 beraberlik 6 mağlubiyet yaşadı.

Küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan İzmir ekibi, ligin 17. haftasında GZT Giresunspor'a konuk olacak.

Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde iyi bir sezon geçiren Atakaş Hatayspor ise deplasmanda Altay'ı 2-1'lik skorla geçerek 2 hafta sonra galip geldi. Hatay temsilcisi, zirve takibini devam ettirdi. Hatay temsilcisi, 29 puana çıkarak ligde üçüncü sıraya yerleşti.

[Fotoğraf: DHA]

6 puanlık maçta Rizespor galip

Alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Çaykur Rizespor, Göztepe'yi konuk etti. Karşılaşmadan 3-1 galip ayrılan Rizespor, puanını 13'e yükselterek uzun bir sürenin ardından ligin en alt basamağından kurtulmayı başardı.

Göztepe ise bu mağlubiyet ile haftayı 14 puan ve averajla 17'nci sırada kapattı.

[Fotoğraf: AA]

Sonuçlar

Puan durumu

Süper Lig'de tamamlanan 16. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

Gelecek haftanın programı

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta 17 Aralık Cuma günü yapılacak GZT Giresunspor-Altay müsabakasıyla başlayacak. Hafta, 19 Aralık Pazar günü Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak.

Haftanın müsabaka programı şöyle:

17 Aralık Cuma:

20.00 GZT Giresunspor-Altay (Çotanak)

18 Aralık Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor (Medical Park)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Fraport TAV Antalyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Adana Demirspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Nef)

19 Aralık Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çaykur Didi)

16.00 Göztepe-VavaCars Fatih Karagümrük (Gürsel Aksel)

16.00 Yukatel Kayserispor-Gaziantep FK (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)