Süper Lig takımları yeteneklerini sanal sahada sergileyecek
TRT Spor tarafından hazırlanan "Mini E-Futbol" turnuvasında, Süper Lig'de mücadele eden gerçek futbolcular yeteneklerini bu kez sanal sahada gösterecek.
Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tüm spor müsabakalarının iptal edilmesiyle TRT Spor tarafından "Mini e-Futbol Turnuvası" hazırlandı. Süper Lig'de mücadele eden gerçek futbolcuların yeteneklerini saha üzerinde
Koronavirüs nedeniyle tüm spor müsabakalarının iptal edilmesiyle birlikte TRT Spor, "Mini E-Futbol Turnuvası" hazırladı. Süper Lig’de mücadele eden gerçek futbolcular bu kez yeteneklerini sanal sahada gösterecek. E-Futbol Turnuvası bugün saat 18.00’de TRT Spor’da olacak.
Süper Lig’in gerçek futbolcuları konsol başına geçiyor
TRT Spor ekranında ilk kez ekrana gelecek Mini E-Futbol Turnuvası’nın ilk karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü’nden Güray Vural ile Demir Grup Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt karşı karşıya gelecek.
Turnuvanın ikinci karşılaşmasında Göztepe’den Eren Bilen ile Hes Kablo Kayserispor’dan Enver Cenk Şahin sanal sahada yeteneklerini gösterecek. Mücadeleler sonucu kazanan isimler finalde şampiyonu belirleyecek. Karşılaşmaları ise TRT Spor’un spiker ve yorumcuları değerlendirecek. Mini E-Futbol Turnuvası 26 Nisan Pazar saat 18.00’de TRT Sporda.
Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en özel anları ilk kez görücüye çıkacak
TRT Spor, UEFA tarafından 2019 yılında hazırlanan Avrupa’nın Anları “Euro Moments” belgeselini ilk kez ekrana getirerek izleyicilerin beğenisine sunacak. Avrupa Futbol Şampiyonası’na damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de TRT Spor’da olacak.
Nefes kesen karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak
Unutulmaz ve nostaljik maçlar kuşağı bu hafta da (27 Nisan – 3 Mayıs) sporseverleri geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak. Hafta içi her gün saat 19.00, hafta sonu 10.00 ila 23.30’da TRT Spor’da yayınlanacak heyecan dolu karşılaşmalar futbol tutkunlarını sevindirecek.
Pazartesi: Nostaljik Maçlar 1989 Yunanistan – Türkiye
Salı: Unutulmaz Maçlar 1989 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray – Monaco
Çarşamba: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası Fenerbahçe – AIK Solna
Perşembe: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası FK Sarajevo – Beşiktaş
Cuma: Unutulmaz Maçlar 1998 UEFA Kupası Finali İnter – Lazio
Cumartesi: Unutulmaz Maçlar 1984 Avrupa Şampiyonası Finali Fransa - İspanya
Pazar: Unutulmaz Maçlar 1988 Avrupa Şampiyonası Finali Sovyetler Birliği – Hollanda
1998 Dünya Kupası’ndan 26 karşılaşma
En fazla yıldızın yer aldığı turnuvalardan biri olan 1998 Dünya Kupası’ndan bu hafta (27 Nisan - 3 Mayıs) 26 karşılaşma TRT Spor ekranında olacak.
Pazartesi
10.30 Fransa – Güney Afrika
12.15 İtalya –Şili
16.00 Brezilya – İskoçya
23.00 İspanya –Nijerya
Salı
10.30 Hollanda – Güney Kore
12.15 Arjantin- Jamaika
16.00 Romanya – İngiltere
23.00 Almanya – Yugoslavya
Çarşamba
10.30 Fransa – Suudi Arabistan
12.15 Hollanda – Meksika
16.00 Brezilya – Norveç
23.00 Fransa – Danimarka
Perşembe
10.30 İspanya-Bulgaristan
12.15 İtalya-Kamerun
16.00 Nijerya –Danimarka
23.00 Arjantin- İngiltere