Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle tüm spor müsabakalarının iptal edilmesiyle TRT Spor tarafından "Mini e-Futbol Turnuvası" hazırlandı. Süper Lig'de mücadele eden gerçek futbolcuların yeteneklerini saha üzerinde

Koronavirüs nedeniyle tüm spor müsabakalarının iptal edilmesiyle birlikte TRT Spor, "Mini E-Futbol Turnuvası" hazırladı. Süper Lig’de mücadele eden gerçek futbolcular bu kez yeteneklerini sanal sahada gösterecek. E-Futbol Turnuvası bugün saat 18.00’de TRT Spor’da olacak.

Süper Lig’in gerçek futbolcuları konsol başına geçiyor

TRT Spor ekranında ilk kez ekrana gelecek Mini E-Futbol Turnuvası’nın ilk karşılaşmasında Gaziantep Futbol Kulübü’nden Güray Vural ile Demir Grup Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt karşı karşıya gelecek.

Turnuvanın ikinci karşılaşmasında Göztepe’den Eren Bilen ile Hes Kablo Kayserispor’dan Enver Cenk Şahin sanal sahada yeteneklerini gösterecek. Mücadeleler sonucu kazanan isimler finalde şampiyonu belirleyecek. Karşılaşmaları ise TRT Spor’un spiker ve yorumcuları değerlendirecek. Mini E-Futbol Turnuvası 26 Nisan Pazar saat 18.00’de TRT Sporda.

Avrupa Futbol Şampiyonası’nın en özel anları ilk kez görücüye çıkacak

TRT Spor, UEFA tarafından 2019 yılında hazırlanan Avrupa’nın Anları “Euro Moments” belgeselini ilk kez ekrana getirerek izleyicilerin beğenisine sunacak. Avrupa Futbol Şampiyonası’na damga vuran maçları, takımları, futbolcuları, teknik direktörleri ve onların merak uyandıran hikayelerini anlatan belgesel 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü saat 12.00’de TRT Spor’da olacak.

Nefes kesen karşılaşmalar futbol tutkunlarını ekran başına toplayacak

Unutulmaz ve nostaljik maçlar kuşağı bu hafta da (27 Nisan – 3 Mayıs) sporseverleri geçmişe doğru yolculuğa çıkaracak. Hafta içi her gün saat 19.00, hafta sonu 10.00 ila 23.30’da TRT Spor’da yayınlanacak heyecan dolu karşılaşmalar futbol tutkunlarını sevindirecek.

Pazartesi: Nostaljik Maçlar 1989 Yunanistan – Türkiye

Salı: Unutulmaz Maçlar 1989 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray – Monaco

Çarşamba: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası Fenerbahçe – AIK Solna

Perşembe: Unutulmaz Maçlar 2002 UEFA Kupası FK Sarajevo – Beşiktaş

Cuma: Unutulmaz Maçlar 1998 UEFA Kupası Finali İnter – Lazio

Cumartesi: Unutulmaz Maçlar 1984 Avrupa Şampiyonası Finali Fransa - İspanya

Pazar: Unutulmaz Maçlar 1988 Avrupa Şampiyonası Finali Sovyetler Birliği – Hollanda

1998 Dünya Kupası’ndan 26 karşılaşma

En fazla yıldızın yer aldığı turnuvalardan biri olan 1998 Dünya Kupası’ndan bu hafta (27 Nisan - 3 Mayıs) 26 karşılaşma TRT Spor ekranında olacak.

Pazartesi

10.30 Fransa – Güney Afrika

12.15 İtalya –Şili

16.00 Brezilya – İskoçya

23.00 İspanya –Nijerya

Salı

10.30 Hollanda – Güney Kore

12.15 Arjantin- Jamaika

16.00 Romanya – İngiltere

23.00 Almanya – Yugoslavya

Çarşamba

10.30 Fransa – Suudi Arabistan

12.15 Hollanda – Meksika

16.00 Brezilya – Norveç

23.00 Fransa – Danimarka

Perşembe

10.30 İspanya-Bulgaristan

12.15 İtalya-Kamerun

16.00 Nijerya –Danimarka

23.00 Arjantin- İngiltere