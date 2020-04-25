Haber Giriş: Kaynak: AA
Polonya'da futbol ligi mayıs sonu başlayacak
Polonya'da koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen lig maçlarının 29 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu.
Ülkenin başbakanlık sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ertelenen birinci lig karşılaşmalarının 29 Mayıs'tan itibaren tekrar başlayacağı kaydedildi.
Salgın nedeniyle 13 Mart'ta askıya alınan ligde 26 hafta sonunda 51 puan toplayan Legia Varşova, en yakın rakibi Piast'ın 8 puan önünde zirvede bulunuyor.
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