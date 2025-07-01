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Spor
AA 01.07.2025 13:59

Süper Lig maçları, yeni sezonda 17 farklı statta oynanacak

Türk futbolunun en üst seviye organizasyonu Süper Lig'de 68. sezonun heyecanı, 17 farklı statta yaşanacak.

Süper Lig maçları, yeni sezonda 17 farklı statta oynanacak

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos Cuma günü başlayacak. Ligde mücadele edecek 18 takım, maçlarını toplamda 17 statta oynayacak. Yeni sezonda lig müsabakaları da 11 farklı şehirde gerçekleştirilecek.

Ligde İstanbul'dan 7, Antalya'dan 2, Samsun, Trabzon, Ankara, Kocaeli, İzmir, Rize, Konya, Kayseri ve Gaziantep'ten birer ekip mücadele edecek.

En fazla seyirci kapasitesine sahip statlar

Atatürk Olimpiyat Stadı, Süper Lig'in 2025-2026 sezonunda en fazla seyirci kapasitesine sahip stat konumunda bulunuyor.

2002 yılından beri hizmet veren Atatürk Olimpiyat Stadı, 77 bin 563 seyirci kapasitesiyle yeni sezonda Fatih Karagümrük'ün maçlarına ev sahipliği yapacak.

Galatasaray'ın iç saha karşılaşmalarını oynadığı RAMS Park ise Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ardından en fazla kapasiteye sahip ikinci stat olarak öne çıkıyor.

Hollanda temsilcisi Ajax ile 15 Ocak 2011 tarihinde oynanan özel maçla açılan RAMS Park, bu sezon 53 bin 978 seyirci kapasitesine sahip olacak.

Fenerbahçe'nin iç saha müsabakalarını oynadığı Ülker Stadı da ligin en fazla seyirci kapasitesine sahip üçüncü stadı olarak dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekibe ev sahipliği yapan stat, yeni sezondaki maçlarda 47 bin 430 taraftarı ağırlayabilecek.

En az seyirci kapasitesine sahip statlar

Antalya'daki Alanya Oba Stadı, yeni sezonda maç yapılacak yerler arasında en az kapasiteye sahip stat oldu.

2011 yılından beri Alanyaspor'un maçlarını oynadığı stadın 9 bin 784 seyirci kapasitesi bulunuyor.

Eyüpspor ile Kasımpaşa'ya ev sahipliği yapan Recep Tayyip Erdoğan Stadı ise maçlarda 13 bin 797 seyirciyi ağırlayabilecek.

Çaykur Rizespor'un iç saha maçlarını oynadığı Çaykur Didi Stadı'nda ise taraftarlar için 14 bin 850 koltuk bulunuyor.

Modern statlar

Süper Lig maçları, 2025-2026 sezonunda son yıllarda yapılan ve yenilenen modern statlarda oynanacak.

RAMS Park, Tüpraş Stadı, Başakşehir Fatih Terim Stadı, Papara Park, Gürsel Aksel Stadı, Alanya Oba Stadı, RHG EnerTürk Enerji Stadı, Corendon Airlines Park Antalya Stadı, Gaziantep Stadı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı, Eryaman Stadı, Kocaeli Stadı ve Çaykur Didi Stadı, 2008 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.

Öte yandan İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı, Ülker Stadı ve Recep Tayyip Erdoğan Stadı da son dönemde yapılan yenileme çalışmalarıyla Türk futboluna hizmet veriyor.

Statlar ve kapasiteleri

Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunda oynanacak maçların yapılacağı statların seyirci kapasiteleri şu şekilde:

Takım Stat Kapasite
Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat 77563
Galatasaray RAMS Park 53978
Fenerbahçe Ülker 47430
Beşiktaş Tüpraş 42445
Konyaspor MEDAŞ Konya Büyükşehir 41600
Trabzonspor Papara Park 40980
Kocaelispor Kocaeli 34829
Samsunspor Samsun Yeni 19 Mayıs 33303
Kayserispor RHG EnerTürk Enerji 31856
Gaziantep FK Gaziantep 30320
Antalyaspor Corendon Airlines Park Antalya 29307
Göztepe Gürsel Aksel 20756
Gençlerbirliği Eryaman 20000
RAMS Başakşehir Başakşehir Fatih Terim 17067
Çaykur Rizespor Çaykur Didi 14850
Kasımpaşa ile Eyüpspor Recep Tayyip Erdoğan 13797
Corendon Alanyaspor Alanya Oba 9784
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