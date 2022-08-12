Haber Giriş: 12 Ağustos 2022 Cuma 10:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Lig, Hollanda'da da yayınlanacak
Spor Toto Süper Lig maçları, bu sezon Hollanda kanalında da canlı yayınlanacak.
Hollanda'nın Ziggo Sport Kanalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sezon Süper Lig maçlarını yayımlayacağını duyurdu.
Ziggo Sport Kanalı, Süper Lig'de ilk olarak 14 Ağustos Pazar günü Alanyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı yayımlayacak.
Etiketler: Süper Lig
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