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Spor
AA 05.09.2023 20:08

Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları başladı

Turkcell Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları, İzmir Atatürk Stadı'nda başladı.

Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları başladı
[Fotograf: AA]

Toplam 40 branşta düzenlenen yarışmalara 8 kadın, 8 erkek takımı olmak üzere 16 takımdan 315 sporcu katılıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erkeklerde Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Spor Gücü ve Mardin Atletizm Spor Kulübü mücadele ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kadınlarda ise Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Gaziemir Belediyespor Kulübü ve Mardin Belediyespor Kulübü yarışıyor.

Yarışmalar, 6 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.

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