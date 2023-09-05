Süper Lig Atletizm Final Yarışmaları başladı

Toplam 40 branşta düzenlenen yarışmalara 8 kadın, 8 erkek takımı olmak üzere 16 takımdan 315 sporcu katılıyor.
Erkeklerde Fenerbahçe, ENKA, Galatasaray, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Konya Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Türk Silahlı Kuvvetler (TSK) Spor Gücü ve Mardin Atletizm Spor Kulübü mücadele ediyor.
Kadınlarda ise Fenerbahçe, ENKA, Batman Petrolspor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Beşiktaş Jimnastik Kulübü, Gaziemir Belediyespor Kulübü ve Mardin Belediyespor Kulübü yarışıyor.
Yarışmalar, 6 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek kupa töreniyle sona erecek.