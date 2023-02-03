Haftanın kapanış maçlarında Yukatel Kayserispor, Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken, İstanbulspor iki haftalık aranın ardından Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yendi.

Fenerbahçe ise Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalarak zirve yarışında yara aldı.

Lider Galatasaray, kazanma serisini HangiKredi Ümraniyespor karşısında da sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekip iki kez geriye düştüğü mücadelede rakibini 3-2 mağlup ederek üst üste 11. galibiyetini aldı.

Bu sonuçların ardından Galatasaray en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 6'ya yükseltti.

Sonuçlar

Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-3

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: 5-1

Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: 4-1

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: 3-2

Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: 1-0

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 1-1

Puan durumu:

Süper Lig'de 22. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

O G B M A Y Av. Puan

1.GALATASARAY 21 16 3 2 45 16 29 51

2.FENERBAHÇE 21 14 3 4 52 24 28 45

3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21 12 4 5 32 21 11 40

4.BEŞİKTAŞ 20 11 6 3 38 22 16 39

5.ADANA DEMİRSPOR 21 10 8 3 40 22 18 38

6.TRABZONSPOR 21 11 5 5 33 27 6 38

7.YUKATEL KAYSERİSPOR 21 10 2 9 33 29 4 32

8.ARABAM.COM KONYASPOR 21 6 9 6 24 22 2 27

9.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 21 6 7 8 31 29 2 25

10.CORENDON ALANYASPOR 21 6 7 8 32 39 -7 25

11.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 20 5 8 7 41 40 1 23

12.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 4 10 24 31 -7 22

13.KASIMPAŞA 21 6 4 11 27 40 -13 22

14.DEMİR GRUP SİVASSPOR 21 5 6 10 25 31 -6 21

15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 20 6 3 11 26 35 -9 21

16.BITEXEN GİRESUNSPOR 21 5 6 10 20 38 -18 21

17.ATAKAŞ HATAYSPOR 20 5 5 10 18 38 -20 20

18.İSTANBULSPOR 21 5 3 13 21 44 -23 18

19.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 21 3 5 13 26 40 -14 14

23. haftanın programı

4 Şubat Cumartesi:

13.30 MKE Ankaragücü-VavaCars Fatih Karagümrük (Eryaman)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)

5 Şubat Pazar:

13.30 İstanbulspor-Corendon Alanyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Yeni Hatay)

19.00 Galatasaray-Trabzonspor (Nef)

6 Şubat Pazartesi:

17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Bitexen Giresunspor-Yukatel Kayserispor (Çotanak Spor Kompleksi)

20.00 Fenerbahçe-Arabam.com Konyaspor (Ülker)