Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 17:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Süper Kupa'daki olayların cezaları belli oldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
PFDK, Trabzonspor Yardımcı Antrenörü Egemen Korkmaz ile Medipol Başakşehir İdari Direktörü Murat Yaman'a 4'er maç men cezası verdi.
Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasında oynanan TFF Süper Kupa maçında yaşanan gerginlikte kırmızı kart gören Egemen Korkmaz ile Murat Yaman'ın cezaları belli oldu.
PFDK, Korkmaz ile Yaman'a 4'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 10 bin 500'er lira para cezası verilmesine hükmetti.
Etiketler: Medipol Başakşehir Trabzonspor
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