Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Real Madrid Kulübü Başkanı koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: Reuters]
La Liga takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Real Madrid, Florentino Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisini paylaştı.
73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.
Etiketler: La Liga
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