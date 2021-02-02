Yaz transfer dönemini 18 oyuncuyla kapatan Fenerbahçe, 4 transfer de Ocak ayında yaptı ve bir sezonda 22 futbolcuyu renklerine bağladı.

İlk olarak Queens Park Rangers’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4 buçuk yıllık anlaşma imzalandı.

Fenerbahçe ikinci imzayı, Kıbrıs Rum Kesimi takımlarından Apollon Limassol’da forma giyen Attila Szalai'ye attırdı. Macar stoper ile de 4 buçuk yıllığına anlaşıldı.

Transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, bu iki imzanın ardından dünya gündemini değiştirdi. Arsenal ile yollarını ayıran Mesut Özil'i, 3 buçuk yıllığına kadroya dahil etti.

Medipol Başakşehirli İrfan Can Kahveci de sarı lacivertli formayı giydi. 25 yaşındaki milli futbolcuyla 4 buçuk yıllık sözleşme imzalandı.

Fenerbahçe'ye gelenler kadar gidenler de fazla oldu. Ara transfer döneminde; Nabil Dirar Club Brugge’a, Kemal Ademi Fatih Karagümrük’e, İsmail Yüksek Adana Demirspor'a, Eyüp Akcan ise Tarsus İdman Yurdu’na kiralandı, Tolga Ciğerci’nin sözleşmesi feshedildi.