Galatasaray ara transfer dönemini hareketli geçirdi. Sarı-kırmızılılar bu doğrultuda savunma, orta saha ve hücum hattına takviyeler yaptı. Cimbom, Halil Dervişoğlu, Henry Onyekuru, Mostafa Mohamed, DeAndre Yedlin ve Gedson Fernandes olmak üzere kadrosuna toplam 5 futbolcuyu dahil etti.

Gelen futbolcuların yanında Mbaye Diagne, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram kiralık olarak, Erencan Yardımcı da bonservis bedeliyle takımdan ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takımda ara transfer döneminde gelen ve giden oyuncular şöyle:

Gelenler

Halil Dervişoğlu: Bedelsiz (kiralık)

Henry Onyekuru: 650 bin euro (kiralık)

Mostafa Mohamed: 2 milyon Dolar (1 milyon 655 bin Euro) (1.5 sezon kiralık)

Yedlin: Bedelsiz

Gedson Fernandes: 500 bin euro (kiralık)

Gidenler

Sekidika: Bedelsiz (kiralık)

Ali Yavuz Kol: 75 bin TL (8 bin 620 euro) (kiralık)

Mbaye Diagne: 1 milyon 400 bin Sterlin (1 milyon 577 bin euro) (kiralık)

Emin Bayram: Bedelsiz (kiralık)

Erencan Yardımcı: 4 milyon 200 bin TL (482 bin euro)