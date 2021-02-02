Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Suat Arslanboğa yönetecek.

Muhtemel 11'ler

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Yusuf, Mesut, Aabit, Riberio, Traore, Selim, Boupendza, Diouf.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Atilla, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Osayi, Valancia, Samatta.

Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.

Ligde oynadığı 21 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, ise 35 puanla 7. sırada bulunuyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.

Mesut Özil kadroda, 6 isim yok

Sarı-lacivertlilerin Hatayspor maçı kadrosunda Tisserand, Sosa, Sinan Gümüş, Perotti, Pelkas ve İrfan Can Kahveci yer almazken, yeni transfer Mesut Özil Hatay kafilesine dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin, 21 kişilik maç kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.

Fenerbahçe'de Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.

Hatayspor'da 2 eksik

Ev sahibi Hatayspor'da ise Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen forvet oyuncusu Babajide Akintola ile sakatlığı süren defans oyuncusu Soner Örnek bu maçta forma giyemeyecek.