Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 07:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Terim'den Ozan Kabak paylaşımı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski öğrencisi olan ve Liverpool'un kadrosuna kattığı Ozan Kabak ile ilgili paylaşımda bulundu.
Almanya'nın Schalke 04 takımında forma giyen milli savunma oyuncusu Ozan Kabak ara transfer döneminin son gününde Liverpool'un kadrosuna katıldı.
Fatih Terim, Galatasaray altyapısından çıkan ve A takımda ilk kez kendisinin görev verdiği 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili Instagram hesabından paylaşım yaptı. Terim, Ozan Kabak ile çekilmiş bir fotoğrafını, "Güvenimi gurura çevirdin evlat. Yolun açık olsun, yüzün hep gülsün." ifadeleriyle paylaştı.
Ozan, Ocak 2019'da 11 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Schalke 04 takımına transfer olmuştu.
Etiketler: Galatasaray Fatih Terim
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