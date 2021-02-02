Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 07:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Erzurumspor 4 transferi birden açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yaw Ackah, Bogdan Butko, Zakarya Bergdich ve Rahman Buğra Çağıran'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, transferin son gününde kadrosunu dört yeni takviyeyle güçlendirdi.
Mavi-beyazlı ekip, 30 yaşındaki sağ bek Bogdan Butko, 32 yaşındaki sol bek Zakarya Bergdich, 21 yaşındaki orta saha Yaw Ackah ve 26 yaşındaki orta saha Rahman Buğra Çağıran'ı renklerine bağladı.
Etiketler: Süper Lig Erzurumspor
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