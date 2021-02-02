Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre stoper, kanat, ön libero ve orta saha mevkilerine transferler gerçekleştirildi.

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Ascoli'den Mali Milli Takımı'nın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İskoçya'nın Hibernian takımından 24 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Burundi Milli Takımı'nın oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi Medipol Başakşehir'e satan Yeni Malatyaspor, geleceğe yönelik 5 transfer gerçekleştirdi.

Malatya temsilcisi, Misli.com 2. Lig takımlarından Pendikspor'dan 17 yaşındaki stoper Atakan Müjde ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı. Atakan, sezon sonuna kadar Pendikspor'da forma giyecek.

Yeni Malatyaspor ayrıca Burundi Milli Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki stoper Eric Ndizeye ve 19 yaşındaki ön libero Jospin Nshimirimana ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar, Ganalı 19 yaşındaki kanat oyuncusu Haqi Osman ve 20 yaşındaki stoper Philip Gameli Awuku'yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.