Premier Lig devi ve son şampiyonu Liverpool, milli futbolcumuz Ozan Kabak'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

20 yaşındaki genç stoper, 2019 yılında Galatasaray'dan transfer olduğu Stuttgart'ta başarılı bir performans sergilemiş ve ardından Schalke 04'ün yolunu tutmuştu.

Mavi-beyazlı formayla 42 maça çıkan milli yıldızımız, bu karşılaşmalarda 3 kez gol sevinci yaşamış ve bir kez de arkadaşlarına gol pası vermeyi başarmıştı.

Ozan Kabak, Liverpool tarihinde forma giymiş 3. Türk futbolcu olacak. Daha önce, bir başka milli yıldızımız Nuri Şahin, 2012-2013 yıllarında Anfield Road'da boy göstermişti. Türk asıllı forvet Samed Yeşil de, Kırmızılar adına iki maçta mücadele vermişti.