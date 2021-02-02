Siyah beyazlılar, Josef De Souza’nın sözleşmesini de 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye çalışan Beşiktaş, ilk transferini sağ bek bölgesi için yaptı.

Siyah beyazlılar, Eskişehirspor’un genç oyuncusu Bilal Ceylan’ı renklerine bağladı.

Santrafor bölgesine de tavkiye yapmak için uzun uğraşlar veren yönetim, birçok isimle görüştü ancak son olarak Cenk Tosun üzerinde karar kılındı. Milli futbolcu, sezon sonuna kadar Everton’dan bedelsiz olarak kiralandı.

Takımda fazla forma şansı bulamayan genç isimler Kartal Kayra Yılmaz ve Atakan Üner, TFF 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyespor’a kiralık olarak gönderildi.

Sezon başında yabancı sınırından dolayı lisansı çıkartılmayan ancak takımla çalışmayı sürdüren Tyler Boyd ise Demir Grup Sivasspor'un yolunu tuttu. 26 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar kırmızı beyazlılarda forma giyecek.

Kiralık giden bir diğer isimse sezon başında kadro dışı bırakılan Jeremain Lens oldu.

Hollandalı oyuncu, sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'ün başarısı için ter dökecek. 33 yaşındaki oyuncunun maaşının büyük bölümünü Beşiktaş ödeyecek.

Güven Yalçın ise İtalya Seri B takımlarından Lecce ile anlaştı. 22 yaşındaki futbolcu, sezon sonuna kadar İtalyan ekibinde boy gösterecek. Beşiktaş, kiralık sözleşmesine satın alma opsiyonu koydururken, Lecce sezon sonu 5 milyon euro ödemesi halinde Güven’in bonservisini alabilecek.

Sezon başında kadro dışı bırakılan isimler arasında yer alan Fransız stoper Isimat-Mirin’in sözleşmesi ise karşılıklı anlaşılarak feshedildi.