Süper Amatör Lig’de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

25 Aralık 2022 günü oynanan Torosgücü Spor-Torbalıspor maçında Torbalıspor oyuncusu Ramazan Yardımcı, gol atan rakibine yumruk attı.

Kırmızı kart cezası alan ve 6 Ocak 2023 günü toplanan İzmir İl Disiplin Kurulu kararıyla 2 maç ceza alan Ramazan Yardımcı'yı Torbalıspor teknik heyeti, cezalı olduğu halde 8 Ocak 2023 günü Yapıcıoğlu Başdaşspor maçında oynattı ve maçı Torbalıspor 6-0 kazandı.

Ücreti yatırdılar, dilekçeyi vermediler

Maçtan sonra duruma itiraz edeceklerini sözlü olarak beyan eden Yapıcıoğlu Başdaş Spor yönetimi, itiraz için ödenmesi gereken 250 TL’yi ödedi, ancak iddialara göre itiraz dilekçesini sunmadı.

Bunun üzerine harekete geçen Buca Belediye Spor Yönetimi, itiraz ücretini yatırıp dilekçeyi sundu. Buca Belediye Spor Kulübü’nün itirazını değerlendiren kurul, itirazın altıncı gün yapıldığını, yasal itirazın 5 gün içinde yapılması gerektiğini belirterek itirazı reddetti.