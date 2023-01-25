Şanlıurfa 11 Nisan Spor Salonu'ndaki turnuvaya 6 bin 500 sporcu katılıyor.

Türkiye Kick Boks Milli Takım Antrenörü ve Kick Boks İl Temsilcisi Murat Akaltun, önemli bir organizasyonun güzel bir atmosferde sürdüğünü söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Akaltun, şu an ilk tur müsabakalarının yapıldığını, gençler ve büyüklerde final müsabakalarının oynanacağını dile getirdi.

"Branşlarımızda şampiyonlarımızı seçeceğiz. Burada şampiyon olan çocuklarımız milli takıma seçilecek. Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecekler. Dolayısıyla böyle bir organizasyonun ilimizde olması spor bilincinin gelişmesine de çok büyük katkılar sunacaktır."

Turnuva, 29 Ocak Pazar günü sona erecek.