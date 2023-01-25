Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 14:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dağcılar Kaçkar Kış Zirve Tırmanışı gerçekleştirdi
[Fotograf: AA]
Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) sporcuları, "Kaçkar Kış Zirve Tırmanışı"nı başarıyla tamamladı.
TDF Trabzon Temsilcisi Fatih Yılmaz'ın liderlik yaptığı dağcılar, Kaçkarlar'da 20-22 Ocak tarihleri arasında tırmanış gerçekleştirdi.
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'na çıkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü ile Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü üyesi 7 kişilik grup, ilk geceyi burada geçirdi.
[Fotoğraf: AA]
İkinci gün Mezovit kamp alanına ulaşan grup, gece saatlerinde ise zirve yürüyüşüne başladı.
[Fotoğraf: AA]
Dağcılardan 6'sı, "Büyük Buzul" rotasından 10,5 saat süren tırmanışın ardından 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesine ulaştı.
Tırmanış 6 saatlik dönüş yolculuğu ile sona erdi.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Trabzon
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