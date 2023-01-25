TDF Trabzon Temsilcisi Fatih Yılmaz'ın liderlik yaptığı dağcılar, Kaçkarlar'da 20-22 Ocak tarihleri arasında tırmanış gerçekleştirdi.

[Fotoğraf: AA]

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yukarı Kavrun Yaylası'na çıkan, Karadeniz Teknik Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Kulübü ile Trabzon Tenis Dağcılık Kayak İhtisas Kulübü üyesi 7 kişilik grup, ilk geceyi burada geçirdi.

[Fotoğraf: AA]

İkinci gün Mezovit kamp alanına ulaşan grup, gece saatlerinde ise zirve yürüyüşüne başladı.

[Fotoğraf: AA]

Dağcılardan 6'sı, "Büyük Buzul" rotasından 10,5 saat süren tırmanışın ardından 3 bin 937 rakımlı Kaçkarlar'ın zirvesine ulaştı.

Tırmanış 6 saatlik dönüş yolculuğu ile sona erdi.

[Fotoğraf: AA]