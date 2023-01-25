İtalya'da, Napoli emin adımlarla şampiyonluğa ilerliyor. Spaletti'nin ekibi, Milan ve Inter'in mağlup olduğu haftada Salernitana'yı 2-0 yenmeyi başardı.

Zirvedeki yerini sağlamlaştıran Napoli, en yakın rakibi Milan'ın 12 puan önüne geçti. İtalya'da son 20 yıla bakıldığında 19. haftalar itibarıyla lider ile ikinci arasında bu kadar büyük farka rastlanılmıyor.

2005-2006 sezonunun 19. haftası sonunda en yakın takipçisine 10 puan fark atan Juventus, sezonu şampiyon tamamlamıştı.

2006-2007 sezonunda Inter, 2018-2019 sezonunda da Juventus 19. haftada en yakın rakibinin 9 puan önünde yer almıştı.

İki ekip de sezonu mutlu sonla bitirmişti. Napoli, bu performansını sürdürmesi halinde 33 yıllık şampiyonluk hasretini sonlandıracak.