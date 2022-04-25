Haber Giriş: 25 Nisan 2022 Pazartesi 22:30Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sultanlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Fenerbahçe Opet
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Misli.com Sultanlar Ligi final maçı, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup eden VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet arasında oynanacak.
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında, VakıfBank Spor Sarayı'nda Türk Hava Yolları ile karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk setini 25-16 alan VakıfBank, ikinci seti de 28-26 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.
Son seti de 25-21 ile önde kapatan sarı-siyahlılar, 3-0'lık skorla ikinci maçta da galibiyete uzandı ve finale yükselen ilk takım oldu.
VakıfBank'ta Isabelle Haak 18 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
İkinci finalist Fenerbahçe
Fenerbahçe Opet ise Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 1/4 Etabı ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaştı.
Rakibini 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, seride durumu 2-0'a getirdi ve finalde VakıfBank'ın rakibi oldu.
Etiketler: Voleybol Fenerbahçe
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