Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bu sezon 11-13 Kasım'da gerçekleşecek grup aşamasında 15 takım yer alacak.

Galatasaray Slovakya'da gerçekleşecek A Grubu müsabakalarında Vodneho Pola Novaky (Slovakya), Ydraıkos NC ( Yunanistan) Tenerife Echeyde (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.

ENKA ise Bosna Hersek'te gerçekleşecek C Grubu müsabakalarında Nepobjedivi Invictum (Bosna Hersek), Banja Luka (Bosna Hersek) ve SKP Modri Daraci (Slovakya) takımlarıyla mücadele edecek.

Grupta ilk 2 sırayı alan takımlarında çeyrek finale yükselecek.