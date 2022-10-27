Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe 15:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Su topunda iki takım Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek
[AA arşiv]
Su topu branşında Galatasaray ve ENKA, kasım ayında "Challenger Kupası"nın grup müsabakalarında mücadele edecek.
Türkiye Sutopu Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyonda bu sezon 11-13 Kasım'da gerçekleşecek grup aşamasında 15 takım yer alacak.
Galatasaray Slovakya'da gerçekleşecek A Grubu müsabakalarında Vodneho Pola Novaky (Slovakya), Ydraıkos NC ( Yunanistan) Tenerife Echeyde (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.
ENKA ise Bosna Hersek'te gerçekleşecek C Grubu müsabakalarında Nepobjedivi Invictum (Bosna Hersek), Banja Luka (Bosna Hersek) ve SKP Modri Daraci (Slovakya) takımlarıyla mücadele edecek.
Grupta ilk 2 sırayı alan takımlarında çeyrek finale yükselecek.
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