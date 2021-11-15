A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Karadağ karşılaşması öncesinde online basın toplantısında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şu ana kadar hiçbir şey başarmadıklarını söyleyen Alman çalıştırıcı, mental anlamda da güçlü bir rakiple karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.

Karadağ Teknik Direktörü Radulovic’in "Türkiye hücum yapacak ve biz de bunu değerlendireceğiz" açıklamasıyla ilgili ne düşündüğü konusunda gelen soruya Kuntz, "Bildiğiniz gibi bu tarz sorular hep maç önü basın toplantılarında sorulur. Bizler de hoca olarak planlarımızı burada anlatamayız. Tek söyleyeceğim, Karadağ Teknik Direktörü Miodrag Radulovic’i çıkardığı iyi işten dolayı tebrik ediyorum" yanıtını verdi.

"Takımım 6 golle kazandığı için mutluyum"

Kuntz, duran top organizasyonlarına çalıştıklarını belirterek, "Geçen sürede duran toplara çalıştık. Takımım 6 golle kazandığı için mutluyum. Farklı şekillerde organizasyonlar yapıyoruz. Yandan ortalar, yüksekten ortalar ve rakibin bölgesinde paslarla atılan goller oldu. Ben oyuncularımı attığı 6 farklı golden dolayı tebrik ediyorum" dedi.

"Abdülkadir hazır olacak mı buna bakacağız"

"Planımız, kendi kalitemize odaklanmak" diyen Stefan Kuntz, "Kim fiziksel olarak hazır durumdaysa bu doğrultuda bir maç planı çıkarırız ve bu plan doğrultusunda galip gelmeye çalışırız" dedi.

Yarın sahaya süreceği ilk 11’le ilgili gelen soruya yanıt veren Alman teknik adam, "Burada iki önemli konu var. Birincisi Abdülkadir (Ömür) hazır olacak mı, buna bakacağız. İkincisi de Cebelitarık karşısında oynayanların durumu. Maçtan ne kadar etkilendikleri, ilk 11’e etki edecek durum" açıklamasını yaptı.

"Şu anda hiçbir şeyi başarmış değiliz"

Şu ana kadar bir şey başarmadıklarını dile getiren Kuntz, şunları söyledi:

"Burada açık konuşmak istiyorum. Şu anda hiçbir şeyi başarmış değiliz. 2 maç öncesinde '2 maçı da kazanmalıyız' demiştik ve sadece 1’ini kazandık. 2'nci maçı da kazanmak zorundayız. İfadelerimizde hiçbir değişiklik yok. Kazanmak zorundayız. Önce kazanalım, ardından diğer soruları yanıtlarız"

"Biz kendi oyunumuza odaklanalım"

"Rakibin baskı altında olması, kimi zaman takımlar için avantaj ancak Karadağ şu anda baskı altında değil" diyen deneyimli çalıştırıcı, “Bu maç Karadağ için son dönemde sahaya sürdükleri genç oyuncuların kendilerini göstermek için de fırsat olacaktır. Ama daha önce söylediğim gibi, biz kendi oyunumuza odaklanalım, kendi takımımızla ilgili konuşalım” dedi.

Kuntz ayrıca, Karadağ’da birçok Türk vatandaşın takımı desteklemesinin kendileri adına mutluluk verici olduğunu belirtti.