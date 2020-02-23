Haber Giriş: Kaynak: AA
Sporting Lizbon haftayı galip kapattı
[Fotoğraf: AA]
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Sporting Lizbon, Portekiz Premier Lig'de Boavista'yı 2-0 mağlup etti.
Portekiz liginin 22. haftasına 4. sırada giren Sporting Lizbon, puan tablosunun 9. basamağındaki Boavista'yı ağırladı.
Sporting Lizbon, Sporar'ın 13 ve Plata'nın 42. dakikada attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Puanını 39'a çıkaran Sporting Lizbon, maç fazlasıyla 3. sıraya yükseldi.
Medipol Başakşehir, 3-1 kaybettiği Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının rövanşında, 27 Şubat Perşembe günü Sporting Lizbon'u konuk edecek.
Etiketler: UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Medipol Başakşehir Sporting Lizbon Portekiz Premier Lig BoavistaSon Güncelleme: 23 Şubat 2020 Pazar 23:38
Son Haberler
- 00:04
- 00:00
- 23:49
- 23:33
- 23:14
Sıradaki Haber
Cengiz Ünder attı Roma kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz