Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 14:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçına Rus hakem
Beşiktaş'ın 3 Kasım'da Lizbon ile yapacağı Şampiyonlar Ligi maçını, Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında, temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz Temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.
Etiketler: Beşiktaş Şampiyonlar Ligi
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