UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında, temsilcimiz Beşiktaş, Portekiz Temsilcisi Sporting Lizbon'a konuk olacak.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.