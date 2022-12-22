Trafik kazası sonucu 20 yaşındayken yürüme yetisini kaybeden 36 yaşındaki Meryem Yıldırım Sevci, 6 yıl önce zayıflamak için gittiği spor salonunda bilek güreşi yapmaya başladı.

Ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübüne katılan Sevci, bilek güreşinde kendini geliştirdi.

Sevci, aynı dönem İstanbul'da tedavi gördükleri hastanede 16 yaşında geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüme yetisini kaybeden 46 yaşındaki Seyfettin Sevci ile tanıştı.

[Fotoğraf: AA]

Evlenme kararı alan Sevci, kısa sürede eşini de bilek güreşine yönlendirdi. Karşılaştıkları engelleri birlikte aşan Sevci çifti, 6 yıldır beraber antrenman yaparak şampiyonalara hazırlanıyor.

Kariyerinde Türkiye ve Avrupa şampiyonluğu bulunan Meryem Yıldırım Sevci, ekim ayında Antalya'da düzenlenen Para Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda oturarak +65 kilo sol kolda altın, sağ kolda ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

[Fotoğraf: AA]

Seyfettin Sevci ise Türkiye şampiyonlarında çeşitli dereceler elde etti. Günlük yaşantılarında ve evlerinde birbirlerine destek olan çift, antrenmanlarda da ayrılmıyor.

Çift, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda yeni başarılar kazanmak için çalışmalarını antrenör Kenan Eroğlu ile SEKA Sporcu Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Yıldırım Sevci: Ülkemi gururlandırmak amacındayım

Meryem Yıldırım Sevci, zayıflamak için gittiği spor salonunda bilek güreşine başladığını söyledi.

Yıldırım Sevci, zamanla kendisini geliştirerek katıldığı organizasyonlarda Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluğu elde ettiğini anlattı.

"Şimdi tekrardan Türkiye şampiyonluğunu kazanıp, Avrupa ve dünyada yeniden başarı kazanmak istiyorum. Eşimle birlikte başarı elde edip, ülkemi gururlandırmak amacındayım."

[Fotoğraf: AA]

Milli sporcu, eşiyle çalışmasının kendisine moral ve motivasyon anlamında iyi geldiğini belirtti.

"Eşimle birbirimize çok güzel destek oluyoruz. Spor hayatımızı ve günlük yaşantımızı birlikte çok güzel geçiriyoruz. Biz haftanın 5-6 günü hocamızla antrenman yapıyoruz. Buraya tek geldiğimde moralim tam yerinde olmuyor. Her zaman birbirimize destek olup, moral verip, madalyaları elde ediyoruz."

Engelli bireylerin evlerinde kalmaması gerektiğini vurgulayan Sevci, onlara spor yapma tavsiyesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Seyfettin Sevci: Benim en büyük madalyam eşim

Seyfettin Sevci, eşinin sayesinde bilek güreşine başladığını dile getirdi.

"Bilek güreşinde Türkiye ikinciliği elde ettim. Eşimin başarıları beni çok gururlandırıyor. Onunla birlikte bu sporu yapmak bana daha fazla güç veriyor. Beraber antrenmana geliyoruz, elimizden geldiğince çabalıyoruz. Benim en büyük madalyam eşim diyebilirim."

Gelecekteki hedeflerinden bahseden Sevci, Türkiye şampiyonu olup uluslararası arenada ülkesini temsil etmek istediğini sözlerine ekledi.