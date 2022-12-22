FIBA Kıtalararası Kupa, 10-12 Şubat'ta Tenerife'de düzenlenecek
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından düzenlenen 2023 Kıtalararası Kupa'ya, İspanya'nın Tenerife kenti ev sahipliği yapacak.
FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Tenerife'de 4 kıtanın şampiyonlarını karşı karşıya getirecek organizasyon, 10-12 Şubat 2023'te düzenlenecek.
Organizasyonda, geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde mutlu sona ulaşan Rio Grande Valley Vipers (ABD), FIBA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Lenovo Tenerife (İspanya), Basketbol Afrika Ligi'nin şampiyonu Monastir (Tunus) ve FIBA Amerika Ligi'nde şampiyonluk yaşayan Sao Paulo (Brezilya) mücadele edecek.
Dörtlü Final formatıyla düzenlenecek kupada müsabakalara Pabellon Insular Santiago Martin ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın kurası, gelecek ay çekilecek. Yarı final maçları 10 Şubat 2023, final ve üçüncülük müsabakaları ise 12 Şubat 2023'te oynanacak.
Kupayı son olarak bu yıl şubat ayında oynanan finalde İspanya ekibi San Pablo Burgos'u 75-62 yenen Brezilya temsilcisi Flamengo kazanmıştı.
İspanya ekibi Real Madrid, 5 şampiyonlukla organizasyon tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.