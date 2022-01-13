Spor Toto Süper Lig'de 21. hafta heyecanı 14-15-16 Ocak'ta oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haftanın açılış mücadelelerinde Beşiktaş-Gaziantep FK ve Yeni Malatyaspor-Göztepe karşılaşacak.

Lider Trabzonspor deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe de Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacak.

Haftanın kapanış müsabakasında ise Galatasaray deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacak.

15 Ocak Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı, Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftanın programı şöyle:

14 Ocak Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK (Vodafone Park)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Adana)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Okulları Sivas 4 Eylül)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Antalya)

16 Ocak Pazar:

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor (Alsancak Mustafa Denizli)

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa (Çotanak)

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray (Yeni Hatay)

Spor Toto 1. Lig'de 21. hafta tek maçla başlayacak

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftası 14 Ocak Cuma günü oynanacak bir karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 21. hafta maçlarının programı şöyle:

14 Ocak Cuma:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)

16 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Eyüp)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)

17 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)