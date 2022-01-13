Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 08:45Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Novak Djokovic Avustralya Açık'ta ilk turda oynayacak
Novak Djokovic, vize belirsizliğine rağmen Avustralya Açık'ta ilk turda oynayacak
Novak Djokovic, hükümetin vizesini ikinci kez iptal edip etmeyeceği konusundaki belirsizliğe rağmen Avustralya Açık erkekler turnuvasının resmi kura çekiminde yer aldı.
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