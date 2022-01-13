Associated Press tarafından elde edilen kayıtlara göre, Louisiana'daki büyük bir boru hattındaki çatlak nedeniyle yakınındaki göle 300 bin galondan fazla yakıt döküldü.

Binlerce balık ve diğer hayvan kurtarılmadı.

Federal Boru Hattı ve Tehlikeli Madde Güvenliği İdaresi belgelerine göre dökülme, New Orleans'ın güneydoğusunda bulunan St. Bernard Parish'te, Collins Pipeline Co. tarafından işletilen bir hatta gerçekleşti.

Dizel yakıtın büyük bir kısmı boru hattının yakınındaki iki yapay gölete aktı. Ancak bir kısmı toprağı kirletti.

Eyaletin Yaban Hayatı ve Balıkçılık Dairesi sözcüsü Robert Iles, yaklaşık 2 bin 300 balık, 39 yılan, 32 kuş, birkaç yılan balığı ve bir mavi yengeç dahil olmak üzere 100'den fazla başka hayvanın öldüğünü söyledi.

Bakımların ertelendiği ortaya çıktı

ABD'deki en büyük bağımsız rafineriler arasında yer alan PBF Energy Inc.'in bir yan kuruluşu olan Collins Pipeline Co.'daki 42 yıllık boru hattının bakıma ihtiyaç duyduğu ancak ertelendiği açıklandı.

Ekim 2020'de yapılan bir incelemede, borunun metalinin yüzde 75'inin sahada aşındığı, dökülmeden sorumlu aynı alan çevresinde ciddi korozyon tespit edildiği ortaya çıktı.