Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Spor Toto 1. Lig'de 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın hakemleri, yapay zekayla geliştirilmiş dijital atama yöntemiyle belirlendi.
Ligde haftanın programı ve maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
4 Kasım Cuma:
20.00 Çaykur Rizespor-Erzurumspor FK: Cihan Aydın
5 Kasım Cumartesi:
13.30 Bodrumspor-Dyorex Boluspor: Turgut Doman
13.30 Manisa FK-Sakaryaspor: Ramazan Keleş
16.00 Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu
16.00 Adanaspor-Pendikspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay-Beyçimento Bandırmaspor: Mehmet Türkmen
6 Kasım Pazar:
13.30 Altaş Denizlispor-Tuzlaspor: Adem Cinek
16.00 Yılport Samsunspor-Göztepe: Murat Erdoğan
19.00 Eyüpspor-Altınordu: Burak Pakkan
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