Haftanın açılış maçında Sakaryaspor ile Altınordu, Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarının programı şöyle:

20 Ocak Cuma:

20.00 Sakaryaspor-Altınordu (Yeni Sakarya Atatürk)

21 Ocak Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Göztepe (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Beyçimento Bandırmaspor-Tuzlaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Gençlerbirliği-Dyorex Boluspor (Eryaman)

19.00 Altay-Pendikspor (Alsancak Mustafa Denizli)

22 Ocak Pazar:

13.30 Bodrumspor-Ankara Keçiörengücü (Bodrum İlçe)

16.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

19.00 Adanaspor-Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)

23 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Altaş Denizlispor (Çaykur Didi)