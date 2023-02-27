Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Spor Toto 1. Lig ve TFF 3. Lig'de erteleme maçları oynanacak
Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta ile TFF 3. Lig'in 21. haftasında ertelenen maçlar 28 Şubat Salı günü oynanacak.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Spor Toto 1. Lig'de ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor maçı ve olumsuz hava ve saha koşulları nedeniyle ertelenen TFF 3. Lig'deki 3 karşılaşma yarın oynanacak.
Maçların programı şu şekilde:
Spor Toto 1. Lig:
20.00 Eyüpspor-Bodrumspor (Eyüp)
TFF 3. Lig:
1. Grup:
14.00 Edirnespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Edirne 25 Kasım)
3. Grup:
13.00 Muş 1984 Muşspor-Bursa Yıldırımspor (Muş Şehir)
14.00 Niğde Anadolu FK-Güneş Holding Çankaya FK (Nİğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kampüs)
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