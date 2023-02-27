Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Sofya'da düzenlenen organizasyonda; 51 kiloda Samet Gümüş, 54 kiloda Enver Muzaffer, 57 kiloda Batuhan Çiftçi, 60 kiloda Mizan Aykol, 63,5 kiloda Kerem Özmen, 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 80 kiloda Birol Aygün, 92 kiloda Berat Acar ve +92 kiloda Uğur Aydemir mücadele etti.

Organizasyonda 71 kiloda Tuğrulhan Erdemir gümüş, 57 kiloda Batuhan Çiftçi ise bronz madalya elde etti.

Müsabakaların ardından 74. Uluslararası Strandja Boks Turnuvası sona erdi.