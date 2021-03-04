Spor camiasından şehitler için başsağlığı mesajı
Spor camiası, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı 4 askerimize ise acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimiz anısına 4-8 Mart arasında oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. pic.twitter.com/Y8MtEeECJ2— TFF (@TFF_Org) March 4, 2021
Türkiye Basketbol Federasyonu
Bingöl'den kalkan askeri helikopterde yaşanan kaza sonucu şehit olan 9 personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan 4 personele acil şifalar diliyoruz.— TBF (@TBF) March 4, 2021
Galatasaray
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.— Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 4, 2021
Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/INJjnJIH6b
Trabzonspor
Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve ordumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/PFemXlYc2q— Trabzonspor (@Trabzonspor) March 4, 2021
Beşiktaş
Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/CtbArwSkA5— Beşiktaş JK (@Besiktas) March 4, 2021
Fenerbahçe
Bitlis'e bağlı Tatvan ilçesinin yakınlarında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne başsağlığı; yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 4, 2021
Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/mgD3ghpDe2