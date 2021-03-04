Türkiye Futbol Federasyonu

Bitlis'te askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 9 askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralı 4 askerimize ise acil şifalar diliyoruz. Şehitlerimiz anısına 4-8 Mart arasında oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. pic.twitter.com/Y8MtEeECJ2 — TFF (@TFF_Org) March 4, 2021

Türkiye Basketbol Federasyonu

Bingöl'den kalkan askeri helikopterde yaşanan kaza sonucu şehit olan 9 personelimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralanan 4 personele acil şifalar diliyoruz. — TBF (@TBF) March 4, 2021

Galatasaray

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.



Milletimizin başı sağ olsun. pic.twitter.com/INJjnJIH6b — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 4, 2021

Trabzonspor

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri helikopterin Bitlis’in Tatvan ilçesinde düşmesi sonucunda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve ordumuza başsağlığı, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. pic.twitter.com/PFemXlYc2q — Trabzonspor (@Trabzonspor) March 4, 2021

Beşiktaş

Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere kalkış yapan helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/CtbArwSkA5 — Beşiktaş JK (@Besiktas) March 4, 2021

Fenerbahçe