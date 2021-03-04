TFF'den yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçtaki saha olayları nedeniyle PFDK, bordo-mavili kulübe 24 bin lira para cezası verdi.

Talimatlara aykırılık nedeniyle Fenerbahçe Kulübünün de 24 bin lira para cezası almasının kararlaştırıldı.

PFDK, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a aynı maçta Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezası verdi.

Joseph Paintsil ve Erdoğan Yeşilyurt'ta 2'şer maç ceza

Kasımpaşalı oyuncu Derrick Luckassen, MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil, Demir Grup Sivasspor futbolcusu Erdoğan Yeşilyurt'un 2'şer maç men cezası aldı.

Paintsil'e 8 bin 700, Medipol Başakşehir oyuncusu Uğur Uçar'a ise 900 lira para cezası verildi.

Kurul TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor'a 50 bin, Bursaspor'a 4 bin 500 lira para cezası verdi.

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in 40 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira, kulüp görevlileri Özden Tütüncü, Erhan Aksu ve Ali Ahmet Ekiz'in ise 15 gün hak mahrumiyeti aldı.

Bursaspor antrenörlerinden Mustafa Er'in 2 maç men ve 10 bin lira, Aykut Erdoğan'ın ise 900 lira para cezası aldı.