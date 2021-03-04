Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA'yı daveti üzerine gerçekleştirilen toplantıda, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı'na yeni format hakkında geniş bir sunum yapıldı.

Avrupa Kulüp müsabakaları ile ilgili yeni düzenlemeler ve çalışmalar ele alındı. Kulüplerin görüşlerini dile getirdiği toplantıda detaylarla ile ilgili fikir alışverişi gerçekleştirildi.

Toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, yönetim kurulu üyeleri Mustafa Çağlar, Alkın Kalkavan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, UEFA Ulusal Federasyonlar Direktörü Zoran Lakovic, UEFA Kulüp Müsabakaları Kıdemli Yöneticisi Stephane Anselmo, kulüplerin temsilcileri, Kulüpler Birliği Vakfı Genel Sekreteri Çağrı İlk ve genel sekreter yardımcısı Serkan Terzi katıldı.