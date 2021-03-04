TJK'den yapılan açıklamaya göre, Veliefendi Hipodromu'nda saat 20.00'de gerçekleştirilecek yarış, kadınların toplumdaki yerinin önemine ve karşılaştıkları şiddete dikkat çekmek amacıyla koşulacak.

Üç yaşlı dişi safkan İngiliz taylarının yer alacağı yarış, 2 bin metrelik sentetik pistte gerçekleştirilecek.

Yarışa Anck Sunamum, Ball Of Love, Philberta, Cançıkaran, Chaotic, Obsidyen ve Sundown isimli safkanlar katılacak.