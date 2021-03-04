Son şampiyon Medipol Başakşehir için bu sezon hiç olmadığı kadar zor geçiyor. Süper Lig'de 10 maçtır kazanamayan İstanbul ekibi, averajla küme düşme hattının bir basamak üstünde yer alıyor.

Sezona 3 mağlubiyet, 1 beraberlikle başlayan turuncu lacivertliler, sonrasında üst üste dört maç kazandı. 9'uncu haftada 3-2 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasıyla Medipol Başakşehir için sıkıntılı günler başladı.

21'inci haftadaki 1-1'lik Çaykur Rizespor beraberliğiyle Teknik Direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı. 5-1'lik Atakaş Hatayspor mağlubiyetinden sonra takım Aykut Kocaman'a emanet edildi.

Tecrübeli teknik adamla çıktığı 6 lig maçında 4 yenilgi ve 2 beraberlik yaşayan İstanbul ekibi, kötü gidişi durduramadı. Son 19 Süper Lig maçında sadece iki kez kazanabilen Medipol Başakşehir, 17'nci sıraya geriledi.

Bu durum 27'nci hafta itibariyle turuncu lacivertlilerin Süper Lig tarihindeki en başarısız performansı olarak kayıtlara geçti. Medipol Başakşehir ayrıca Gençlerbirliği ile birlikte ligde son 10 maçında galip gelemeyen iki takımdan biri olarak taraftarlarını üzdü.

Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan alarak grubu son sırada bitiren Medipol Başakşehir, 2-1'lik mağlubiyetle de Süper Kupa'yı Trabzonspor'a kaptırdı. Turuncu lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ise Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.