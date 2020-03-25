Kulüpler Birliği Vakfı, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncu ve personelinizin en kısa zamanda tekrar sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız."

Beşiktaş

"Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol A Takımı'nın sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Covid-19 bulgularına rastlanan Fenerbahçeli sporcu ve sağlık heyeti çalışanının bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray

"Fenerbahçe camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve "-tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz."

MKE Ankaragücü

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce futbolcunuzun ve sağlık çalışanınızın iyi haberlerini bekliyoruz."

Göztepe

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. En kısa zamanda iyi haberlerinizi bekliyoruz."

Adanaspor

"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Kovid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ

"Spor camiası olarak üzüntülü bir haberi de Fenerbahçe Spor Kulübü’nden aldık. Umuyorum ki sporcu ve sağlık heyeti çalışanı arkadaşlarımız da en yakın sürede sağlıklarına kavuşurlar. Geçmiş olsun Fenerbahçe camiası."

Medipol Başakşehir

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Oyuncunuzun ve personelinizin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz."

Gaziantep Futbol Kulübü

"Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bir an önce sağlık çalışanınızın ve futbolcunzun güzel haberlerini bekliyoruz. Kalbimiz sizinle."

Aytemiz Aalanyaspor

"Covid-19 bulgularına rastlanan oyuncu ve personelinizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz. Geçmiş olsun Fenerbahçe."