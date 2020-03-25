Tüm dünyada etkisini gösteren ve son günlerde spor camiasından da birçok isme bulaşan koronavirüs için Fenerbahçe Kulübü harekete geçti.

Sarı-lacivertli futbolcular ile idari ve teknik ekip, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde numune vererek teste tabi tutuldu.

"Bir oyucu ve sağlık heyetinde koronavirüs bulgusu rastlandı"

Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip koronavirüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

"Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip koronavirüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır. Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir."

Fenerbahçeli futbolcular ile teknik ve idari çalışanlar, tesislerde koronavirüs testine girdi. Yapılan tetkiklerde bir oyuncu ve bir sağlık heyetinde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlandığı açıklandı. Detayları TRT Spor Haber Müdürü Erhan Seven aktardı. pic.twitter.com/aBKuJX9fnV — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 25, 2020

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse de test öncesi tesislerde çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.