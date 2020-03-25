Trabzonsporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırladıkları videoyla taraftara ve vatandaşlara "Evde kal, güvende kal" çağrısında bulundu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında liglerin ertelenmesinin ardından evlerine kapanan bordo-mavili futbolcular, hazırladıkları videoyla vatandaşlara, mecbur kalmadıkça evlerinden çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesaplarından yayımlanan videoda futbolcular, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlere uyulması ve "evde kal" çağrısı yaptı.

Milli yelkenci Alican Kaynar'dan çağrı

Milli yelkenci Alican Kaynar, koronavirüs salgını nedeniyle herkesin dikkatli olması gerektiğini aktardı.

"Çok ciddi bir virüsle karşı karşıyayız. Bu yüzden sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor. Ben ve ailem buna dikkat ediyoruz. Sevdiklerimiz için diğer insanların da evlerinde kalmaları çok önemli. Sporumuzu evde yapmalıyız. Yürüyüşleri bile kesip, herkesin evde oturması gerekiyor. Virüsü ne kadar hızlı bir şekilde atlatırsak hem kendi sağlığımız hem de ülkemiz için o kadar iyi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Milli güreşçiler "evde kal" çağrısı

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yasemin Adar, Cenk İldem, Bediha Gün ve Buse Tosun, yayımladıkları videolu mesajlarla "evde kal" çağrısı yaptı.

Olimpiyat ikincisi, dünya ve Avrupa şampiyonu Rıza Kayaalp, "Zor bir dönemden geçiyoruz. Bu dönemde sevdiklerimiz ve halkımızın sağlığı için evde kalalım. Bu süreci en kısa zamanda atlatabilmemiz için hepimizin tedbir alması gerekiyor. Ben de antrenmanlarımı evde yapıyorum. Sizler de zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayınız. Bütün sağlık çalışanlarımıza da özveri ve çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye." ifadelerini kullandı.

Yasemin Adar: Sevdiklerimizi korumak için evde kalalım

Dünya ve Avrupa şampiyonu Yasemin Adar, Türkiye ve dünyanın koronavirüs tehdidi altında olduğunu dile getirdi.

"Lütfen yetkililerimizin yapmış olduğu açıklamaları dikkate alarak kurallara uyalım. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım, gerekmedikçe evlerimizden çıkmayalım. Birçok spor organizasyonu iptal edildi veya ileri bir tarihe ertelendi. Ben de şu anda ailemle evdeyim. Sporumu, evde egzersizlerle devam ettiriyorum. Lütfen kendimizi ve sevdiklerimizi korumak için evde kalalım. İnşallah bu süreci en yakın zamanda atlatacağız."

Cenk İldem: Hiçbir şey sevdiklerimizden değerli değil

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan Cenk İldem, "Dünyayı etkisi altına alan ve son dönemlerde ülkemizde de görülen koronavirüsle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığımız ve yetkililerimiz gerekli mücadeleyi veriyor. Bizler de toplum olarak onlara yardımcı olmamız için özel ihtiyaçlarımız olmadığı sürece sokağa çıkmamalıyız. Hiçbir şey sevdiklerimizden değerli değil. Lütfen yetkililere kulak verin." şeklinde görüş belirtti.

Bediha Gün: Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım

Milli güreşçi Bediha Gün, mesajında "Ülkemiz koronavirüs tehdidi altında. Çeşitli organizasyonlarımız iptal edildi. Yetkililerin talimatlarına uyalım. Ben de evdeyim. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayalım, sağlıcakla kalın." ifadelerine yer verdi.

Buse Tosun: Bu virüsü hep beraber yenelim

Buse Tosun ise artan can kayıplarına dikkati çekerek, "Bunları en aza indirmek için lütfen devletimizin ve bakanlığımızın evde kal çağrısına kulak verelim. Bizler milli sporcular olarak üzerimize düşen görevi yapıyoruz ve antrenmanlarımıza evde devam ediyoruz. Lütfen sizler de güzel Türkiye, güzel yarınlar için evlerinizde kalın. Bu virüsü hep beraber yenelim." şeklinde konuştu.

Göztepeli futbolcu Andre Castro'dan "evde kal" çağrısı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin Portekizli futbolcusu Andre Castro, antrenmanlara evlerinde devam ettiklerini, taraftarlarla yakında statta görüşeceklerini belirtti.

Castro, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında taraftarlara Türkçe seslendi.

"Herkese merhabalar. Şimdi kendi sağlığı ve ailenin sağlığı için herkes evinde. Biz de antrenmanlara devam ediyoruz, çok iyiyiz. Sen de evinde kal, yakında statta görüşürüz."

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak: Sizden ricam evlerinizde kalın

Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, koronavirüs salgınına ilişkin uyarıları dikkate almanın önemli olduğunu vurguladı.

"Bu süreçte Türkiye ve dünyada virüs salgınıyla mücadele ediyoruz. Sizden ricam evlerinizde kalın ve mümkün olduğu kadar dışarı çıkmayın eğer bu şekilde yapar, yetkililerin söylediği tedbirleri alırsak en kısa zamanda bu virüsten kurtulabiliriz. Buna inanıyorum. Evde kal Türkiye."

Doktorlar ve Bursasporlu futbolculardan "Evde kal" çağrısı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi yetkilileri ve TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'un futbolcuları, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında hazırladıkları videoyla evden çıkmama çağrısında bulundu.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, yaklaşık 4 dakikalık videonun başında, "Bizler bu bunalımlı dönemde sizler için çalışıyoruz. Kısa bir zaman için, evde kalmak güzeldir ve hayat eve sığar." mesajını veriyor.

Fakülte hastanesinde görevli tıp uzmanlarının çağrılarının ardından Bursasporlu futbolcu Selçuk Şahin, doktorlara hitaben, "Sizler bizim için hastanedesiniz. Biz de Bursa'nın sağlığı için evde kalıyoruz. Lütfen evde kal." diyor.

Yeşil beyazlı oyuncular Abdullahi Shehu, Jani Atanasov, Onur Atasayar, Serdar Özkan ve Özer Hurmacı ile teknik heyetten bazı isimler de mesajlarıyla çağrıya destek oldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da sosyal medya hesabından videoyu paylaşarak daha güzel ve sağlıklı yarınlar için evde kalma çağrısı yaptı.

Milli kayakçı Ayşe Kader Yavuz'dan "evde kalın" çağrısı

Ulusal ve uluslararası kayak şampiyonalarında birçok derecesi bulunan Erzincanlı özel sporcu Ayşe Kader Yavuz, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında evinde yaptığı antrenmanlarla formunu korumaya çalışıyor.

[Fotoğraf: AA]

Milli kayakçı, 15-22 Mart tarihlerinde İtalya'da düzenlenmesi planlanan Özel Sporcular Dünya Şampiyonası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iptal edilmesine rağmen çalışmalarını evinde sürdürüyor.

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde yapılan "evde kal" çağrısına uyan Ayşe Kader, evini spor salonuna çevirip babası ile antrenman yapıyor.

"Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Babam da benim en büyük destekçim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdiğim sözü yerine getirmek için aralıksız bir şekilde çalışmalarımı sürdürüyorum. Hedefim, yapılacak yarışlarda birinci gelerek Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a verdiğim dünya şampiyonluğu sözünü tutmak. Ülkeme madalya ile dönmek istiyorum. Tüm Türkiye’ye evde kal diyorum."