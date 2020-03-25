Milli yelkenci Alican Kaynar, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi kararını yerinde bulduğunu söyledi. Milli yelkenci, olimpiyatların tüm dünyayı bir araya getiren, birleştiren ve fair playin en üst düzeyde yaşandığı bir organizasyon olduğunu aktardı.

"Birçok sporcu 1 aya yakındır antrenman yapamıyor, karantinaların ne zaman biteceği ise halen belli değil. Erteleme kararının yerinde olduğunu düşünüyorum. Sporcuların hayatları boyunca birçok fedakarlık göstererek hazırlandıkları olimpiyatları bu şartlar altında gerçekleştirmek adil olmazdı. Bizim açımızdan birçok belirsizlik hakim, mayıs ayındaki dünya şampiyonamız ertelendi. Fakat her şeye ve tüm zorluklara rağmen kulübümüzün desteği ile çalışmalarımıza evde devam ediyoruz. Bu zorlu periyodu atlatıp ülkeme ve kulübüme tekrardan madalyalar getirmek istiyorum."

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Uluslararası Yelken Federasyonunun yayınladığı ve dünyanın en iyi yelkencilerinin yer aldığı listede finn sınıfında 796 puanla 6. olan Alican Kaynar, "Performansımın doruk yaptığı ve olimpiyat madalyası için hazır olduğum bir dönemdeyim. Dünya sıralamasında bugün için 6. sıradayım. Sezon açılır açılmaz iyi dereceler alacağız. Burada da sezon sonuna kadar ilk üçe girmeyi hedefliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Fiziksel antrenmanlarımıza da evde devam edeceğiz"

Alican Kaynar, çalışmalarını evde sürdürdüğünü vurguladı.

"Yurt dışından geldiğim için 14 günlük bir karantina sürecim var. Ailemle birlikte evden çıkamıyoruz. Bu sebeple de geldiğimden beri antrenmanlarımı evden sürdürüyorum. Bazı ekipmanlarımı da eve getirdik. Eşim ve kızım bana destek oldu. Bu şekilde hazırlıklarıma devam ediyorum. 'Dışarı çıkmayın, koşmayın' gibi uyarılar geliyor. Bu durumda bizim de dışarıda spor yapmamız normal olmaz. Bu dönemde deniz antrenmanlarımız için evden çıkamayacağız. Fiziksel antrenmanlarımıza da evde devam edeceğiz."

Milli cimnastikçi Ahmet Önder: Önümüzdeki süreci iyi değerlendireceğiz

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 2020 Tokyo Olimpiyatları için kota alan cimnastikçiler Ahmet Önder, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan ve Nazlı Savranbaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışmalarına evlerinde devam ediyor.

Milli cimnastikçiler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 1 yıl ertelenmesini değerlendirdi.

Ahmet Önder, olimpiyatların ertelenmesinin kendilerini üzdüğünü çünkü psikolojik olarak oyunlara hazır olduklarını söyledi.

"Çalışacak bir yılımız daha var, antrenmanlarımıza bir yıl daha devam edip, 2021'e daha hazır bir şekilde gidebiliriz. Bu süreci iyi bir antrenman programıyla en iyi şekilde atlatacağımıza inanıyorum. Böyle bir süreçte olimpiyatlara hazılanmak neredeyse imkansızdı. Pes etmek yok. Böyle bir karar için hazırlıklıydık, önümüzdeki süreci iyi değerlendirip, ülkemiz için en iyisini yapmaya çalışacağız."

Ferhat Arıcan: Madalya hedefim değişmedi

Ferhat Arıcan da bu kararın beklendiğini, bu şartlarda her şeyden önemlisinin sağlık olduğunu söyledi. Ferhat Arıcan, olimpiyatların ertelenmesine rağmen sağlıktan öte bir şeyin olmadığı ifade etti.

"Kişisel olarak madalya adayıydım, değişen bir şey olmadı. Daha güçlü şekilde hazırlanacağız bu sefer. Sporun dışında sağlığı da düşünmemiz gerekiyor. Normal hayatı sürdüremiyoruz. Bu sürecin bir an önce bitmesini bekleyip, normal hayata döndükten sonra antrenmanı düşünmeliyiz. Olimpiyatların ertelenmesi dünya sağlığı açısından iyi oldu. Cimnastikte 2-3 gün antrenman yapmazsanız, sizi geriye götürebilir. Bu nedenle evlerde devam ediyoruz."

Nazlı Savranbaşı: Hazırlık sürecimiz 1 yıl daha uzadı

Nazlı Savranbaşı da yaşanan salgının bir an önce bitmesini diledi. Savranbaşı, "Biz bu süreçte hazırlıklarımızı sürdürüyorduk ancak oyunların ertelenmesiyle hazırlık sürecimiz 1 yıl daha uzadı. Çalışmaya ara vermeden, 2021'de yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız." diye konuştu.

İbrahim Çolak: Eski performansımdan daha iyi olabileceğime inanıyorum

Artistik cimnastikte halka aletinde 2019'da dünya şampiyonu olan milli cimnastikçi İbrahim Çola, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi kararını değerlendirdi.

Milli sporcu, Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin kota hakkı elde etmiş birçok sporcunun motivasyonununu düşürdüğünü ancak kendisi için bu durumun iyi olduğunu söyledi.

Antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası omzundan operasyon geçiren milli cimnastikçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık üç hafta önce omzumdan bir ameliyat oldum ve şu anda iyileşme sürecindeyim. Olimpiyatlar ertelenmeseydi bile ben normal süresine kadar iyi olacağıma inanıyordum ve buna göre plan yapmıştık ama olimpiyatların ertelenmesi benim için aslında iyi oldu, şimdi acele etmem gereken bir durumum yok. Daha sağlam bir şekilde geri dönebilirim bu erteleme sürecinden dolayı. Eski performansımdan daha iyi olacağıma inanıyorum."

Milli güreşçi Hatice Kübra İlgün: Önemli olan tabii ki hepimizin sağlığı

Tekvandoda kadınlar 57 kiloda olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Hatice Kübra, "Bildiğiniz üzere dünya ve Türkiye'de bulunan koronavirüs salgını nedeniyle olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Önemli olan tabii ki hepimizin sağlığı. Bu süreci sağlıklı bir şekilde korunarak geçirmemiz gerekiyor. Evde kalmaya özen gösterelim, mümkün olduğunca evden çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

"Bizim için hedef değişmedi." diyen milli tekvandocu, "Tabii ki hedefimiz olimpiyatlarda altın madalya kazanmak, ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Olimpiyatlar 2021'de de yapılsa bizim için her şey yine aynı şekilde devam edecek. Dualarınızı bekliyoruz, evde kalın." şeklinde görüş belirtti.

Taha Akgül: Kararı olumlu karşılıyorum

Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ise koronavirüsün hızlı bir şekide yayıldığına işaret ederek, "Sporcular olarak bu dönemde çok zor şartlarda antrenmanlarımızı yapıyoruz, evde vakit geçirmeye çalışıyoruz. Koronavirüs sporcuları da çok ciddi anlamda etkiledi." dedi.

Taha, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin salgın nedeniyle olimpiyatları ertelediğini hatırlattı.

"Dün çok sevindirici bir haber aldık, olimpiyatların ertelendiği kararı bize ulaştı. Bu kararı çok büyük bir mutlulukla karşıladım. Çünkü biliyorsunuz benim bir sakatlığım vardı, iki ay önce ameliyat olmuştum. Daha toparlanma sürecindeydim. Olimpiyatlar ağustos ayında yapılsaydı bir şekilde yetişecektim ama performansım iyi olmayacaktı. Dünkü kararı çok olumlu karşılıyorum."

Taha, önceliğin insan sağlığı olduğunu vurguladı.

"Sporcuların sağlığı her şeyden önce geliyor. Tokyo'ya 11 bin sporcu gelecekti, onların sağlığı daha önemli. Olimpiyatlarda başarılı olduk, olmadık önemli değil, insan sağlığı daha önemli. İnşallah hep birlikte ülke olarak bu zor günleri atlatacağımızı düşünüyorum. Devlet ve millet el ele bu zor günleri atlatacağız."

Milli sporcu, hedefinin her zaman altın madalya olduğunun altını çizdi.

"İnşallah 2021 yılında yapılacak olimpiyatlara daha iyi şartlarda, daha sağlıklı, huzurlu bir şekilde hazırlanacağımızı umut ediyorum. 2021'de yapılacak olimpiyatlarda altın madalyaya ulaşmak istiyorum."

Cenk İldem: Yerinde bir karar

2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi yerinde bir karardı." değerlendirmesini yaptı.

Hiçbir şeyin insan sağlığından önemli olmadığını dile getiren Cenk, şunları söyledi:

"Son zamanlardaki belirsizlik gerçekten bizi de etkiledi. Kamp, kota müsabakalarının yapılamaması... Bizi zor bir süreç bekliyordu. 2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021 yılına alındı. Planlamamızdaki ufak değişiklikler haricinde hedeflerimiz aynı olacak. Biz de Macaristan kampı dönüşü 14 günlük karantina süresine uyuyoruz. Bugün son günümüz, evlere dağılacağız. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor."

Süleyman Atlı: Hedefimiz değişmedi

Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi milli güreşçi Süleyman Atlı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye'de de göründüğünü hatırlattı.

"Bu süreçte ben ve sporcu arkadaşlarım antrenmanlarımızı dahi evimizde yapıyoruz. Sizleri de evde kalmaya, evde spor yapmaya davet ediyorum. Hem kendi sağlığınız hem de toplum sağlığı için evde kalın."

Süleyman, koronavirüsün spor organizasyonlarını da etkilediğine dikkati çekti.

"2020 Tokyo Olimpiyatları, 2021'e ertelendi. Tabii ki her şeyin başı sağlık. Umarım bu virüsü bir an önce tüm dünya ve Türkiye olarak atlatırız, 2021 Tokyo Olimpiyatları'na en hazır şekilde giderek Türk bayrağını en iyi şekilde temsil ederiz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesi hedefimizi değiştirmedi. Çünkü benim hedefim olimpiyat şampiyonluğu, 2020 veya 2021 fark etmiyor. En hazır şekilde olimpiyatlara giderek şampiyonluğu hedefliyorum."