Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz kulüp televizyonundan açıklamalarda bulundu.

Cengiz, koronavirüs testi pozitif çıkan Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim ile ilgili de bilgiler verdi.

"Abdurrahim bey ve eşinin yanında oğulları sayın Hikmet beyin de sonucu pozitif çıktı, karantinada şu anda. Onun da sağlık durumu iyi şu anda. Yusuf beyin de durumu iyi, test sonuçları gelecek. Hocamla görüştüm, sağlığı çok iyi, maşallah yerinde. Karşılıklı espriler yaptık. Sağlığı yerinde, sevenleri sevinsin."

"Bende hiçbir belirti yok.Test yaptırdık ve sonuçlarını bekliyoruz

"Bende hiçbir belirti yok, ateş yok, öksürük yok. Test yaptırdık ve sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah hayırlısı gelir. Velev ki korona geldi, bizim aldığımız bilgi şu, kesinlikle şu ya da bu şekilde herkes bu virüsü kapacak. Yüzde 80 oranında iddia ediliyor. Devlet neredeyse Ulusal Kurtuluş Savaşı gibi bir mücadele içinde. Bizim fertler olarak ilgili makamların talimatlarına titizlikle uymamız gerekiyor."

"Maçlar oynanmasın diye yalvardım"

"Maçlar oynanmasın diye yalvardım. Biz uyarılarımızı yaptık ama maalesef algı peşinden koşanlar, biz maçların seyircili oynanmasını istemişiz gibi ters algı yapıyorlar. Kronolojik sıraya uymuyorlar. Devletimiz ne derse odur."