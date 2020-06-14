Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı paylaşıldı.

"Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına yol açmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını umuyor, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Trabzonspor

"Bingöl’ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun Bingöl."

Fenerbahçe

"Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Galatasaray

"Bingöl'ün Karlıova ilçesi yakınlarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremin can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü

"Merkez üssü Bingöl-Karlıova olan ve civar illerde de hissedilen deprem sonrası can ve mal kaybının olmamasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."