Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Athletic Bilbao ile Atletico Madrid yenişemedi
İspanya La Liga'nın 28. haftasında Athletic Bilbao ile Atletico Madrid 1-1 berabere kaldı.
San Mames Stadı'nda seyircisiz oynanan maçta Athletic Bilbao'nun golü 37. dakikada Muniain'den gelirken, Atletico Madrid'in golünü 39. dakikada Diego Costa kaydetti.
Diego Costa, Athletic Bilbao karşısında attığı golü, beyin ameliyatı geçiren Atletico Madrid Kadın Futbol Takımı'nın oyuncusu Virginia Torrecilla'ya adadı.
İki takımın kaptanları koronavirüs nedeniyle vefat eden insanların anısına tribüne çiçek bıraktı.
Bu sonuçla Atletico Madrid 46, Athletic Bilbao ise 38 puana yükseldi.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynana maçta Atletico Madrid, Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etmişti.
Ligin 29. haftasında Athletic Bilbao, Eibar'a konuk olacak. Atletico Madrid ise Osasuna deplasmanında sahne alacak.
Etiketler: İspanya La Liga Athletic Bilbao Atletico MadridSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:17
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