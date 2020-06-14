Haber Giriş: Kaynak: DHA
Türkiye'de yaz transfer döneminin tarihi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de yaz transfer sezonu 1 Temmuz 2020 tarihinde başlayıp, 22 Eylül 2020 tarihinde sona erecek.
FIFA, koronavirüs pandemisi nedeniyle liglerin ertelenmesinden dolayı yeni transfer takvimini açıkladı.
FIFA'nın resmi internet sitesinden paylaşılan tabloda, Türkiye'de yaz transfer döneminin 1 Temmuz ile 22 Eylül tarihleri arasında açık olacağı kaydedildi.
Öte yandan Türkiye'de devre arası transfer dönemi ise 1 Ocak ile 28 Ocak 2021 tarihleri arasında açık olacak.
Avrupa'nın 5 büyük ligindeki transfer başlangıç ve bitiş tarihleri ise şu şekilde:
İngiltere: 19 Haziran-10 Eylül
İspanya: 1 Temmuz-14 Eylül
Fransa: 1 Temmuz-18 Eylül
İtalya: 1 Temmuz-2 Eylül
Almanya: 1 Temmuz-2 Eylül
Etiketler: Yaz transfer dönemi fifaSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 18:37
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