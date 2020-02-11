Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe-Aytemiz Alanyaspor maçının ardından yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

TFF ayrıca, Gençlerbirliği ile oynanan maçta kırmızı kartla oyun dışında kalan Trabzonsporlu futbolcu Alexander Sörloth'un da "kural dışı hareketi" sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Öte yandan BtcTurk Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray da PFDK'ya sevk edilen Süper Lig kulüpleri oldular.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Hukuk Müşavirliği'nce 11.02.2020 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- BTC TURK YENİ MALATYASPOR Kulübü'nün 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü kaleci antrenörü TANER KAYAKIRAN'ın 07.02.2020 tarihinde oynanan BTC TURK YENİ MALATYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi TAMER AÇAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "8 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.02.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-TRABZONSPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu ALEXANDER SORLOTH'un aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 09.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi SEMİH ÖZSOY'un 08.02.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakası sonrası medyaya yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklama" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 09.02.2020 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/12 ve 8/13 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir