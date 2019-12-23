Spor
Sörloth atmaya devam ediyor23 Aralık 2019 Pazartesi 20:48 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 20:52
Alexander Sörloth, İttifak Holding Konyaspor deplasmanında da golünü attı. Süper Lig'de 10. golünü atan Norveçli oyuncu, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü.
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, İttifak Holding Konyaspor karşısında da fileleri havalandırdı ve gol sayısını 10'a yükseltti.
Bu sezon attığı 10 golün 6'sını deplasmanda kaydeden genç santrfor, gol krallığı yarışında da Adis Jahovic ve Vedat Muriç ile 2. sırayı paylaşıyor.
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Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Anthony Nwakeame de asistlerine devam ediyor. Sörloth'un attığı golün pasını veren başarılı oyuncu, bu sezonki 5. asistini kaydetti.
Kaynak: TRT SPOR
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