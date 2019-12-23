Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Sörloth, İttifak Holding Konyaspor karşısında da fileleri havalandırdı ve gol sayısını 10'a yükseltti.

Bu sezon attığı 10 golün 6'sını deplasmanda kaydeden genç santrfor, gol krallığı yarışında da Adis Jahovic ve Vedat Muriç ile 2. sırayı paylaşıyor.

Nwakaeme arkadaşlarını besliyor

Trabzonspor'un sol kanat oyuncusu Anthony Nwakeame de asistlerine devam ediyor. Sörloth'un attığı golün pasını veren başarılı oyuncu, bu sezonki 5. asistini kaydetti.

Kaynak: TRT SPOR